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18.05.2026 06:31:29
Dong-Il legte Quartalsergebnis vor
Dong-Il hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 134,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -73,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Dong-Il 169,79 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 162,51 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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