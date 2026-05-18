Dong-Il legte Quartalsergebnis vor

Dong-Il hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 134,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -73,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Dong-Il 169,79 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 162,51 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at