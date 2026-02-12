Dong-Il: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Dong-Il hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 155,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Dong-Il ein Ergebnis je Aktie von -237,640 KRW vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 161,26 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 137,72 Milliarden KRW.

Dong-Il hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 481,210 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 74,38 KRW je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,73 Prozent auf 601,35 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 651,73 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 449,000 KRW gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 608,90 Milliarden KRW, befunden.

Redaktion finanzen.at