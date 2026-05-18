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18.05.2026 06:31:29
DONG IL STEEL MFG öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
DONG IL STEEL MFG hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 33,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DONG IL STEEL MFG 22,00 KRW je Aktie verdient.
Umsatzseitig standen 38,57 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 5,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DONG IL STEEL MFG 40,78 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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