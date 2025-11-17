|
DONG IL STEEL MFG: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
DONG IL STEEL MFG präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 274,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren -83,000 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 35,35 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36,90 Milliarden KRW ausgewiesen.
