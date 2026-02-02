DONG IL STEEL MFG: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

DONG IL STEEL MFG äußerte sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,26 KRW. Im Vorjahresquartal waren 5,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 31,20 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 10,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DONG IL STEEL MFG 34,89 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 66,52 KRW, nach -25,000 KRW im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat DONG IL STEEL MFG im vergangenen Geschäftsjahr 147,35 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DONG IL STEEL MFG 151,12 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at