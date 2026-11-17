DONG IL STEEL MFG hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 16,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 274,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 38,99 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 36,90 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at