17.11.2025 06:31:29
Dong-Il: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Dong-Il hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 20,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dong-Il noch ein Gewinn pro Aktie von -122,860 KRW in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 153,56 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 145,80 Milliarden KRW.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
