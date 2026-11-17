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17.11.2026 06:31:28
DONG IN ENTECH gewährte Anlegern Blick in die Bücher
DONG IN ENTECH lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 571,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DONG IN ENTECH 692,00 KRW je Aktie generiert.
DONG IN ENTECH hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 60,55 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 54,68 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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