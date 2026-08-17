DONG IN ENTECH hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

DONG IN ENTECH hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1429,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren -126,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 71,29 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,11 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at