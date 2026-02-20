DONG IN ENTECH präsentierte Quartalsergebnisse

DONG IN ENTECH hat am 19.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1024,63 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1566,00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69,74 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 69,23 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1798,65 KRW. Im letzten Jahr hatte DONG IN ENTECH einen Gewinn von 2883,00 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 244,15 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren 226,69 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4241,00 KRW und einen Umsatz von 257,00 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

