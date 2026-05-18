DONG IN ENTECH: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

DONG IN ENTECH hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1030,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 229,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat DONG IN ENTECH 62,00 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 57,62 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at