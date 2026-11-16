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16.11.2026 06:31:29
Dong Won Fisheries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Dong Won Fisheries hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 246,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 358,00 KRW erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Dong Won Fisheries im vergangenen Quartal 46,91 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dong Won Fisheries 36,25 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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