Dong Won Fisheries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Dong Won Fisheries hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 915,59 KRW. Im letzten Jahr hatte Dong Won Fisheries einen Gewinn von 600,00 KRW je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 50,04 Milliarden KRW – eine Minderung von 4,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 52,27 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at