Dong Won Fisheries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dong Won Fisheries hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 411,63 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 205,00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Dong Won Fisheries im vergangenen Quartal 38,97 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dong Won Fisheries 36,23 Milliarden KRW umsetzen können.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1758,18 KRW gegenüber 1098,00 KRW im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Dong Won Fisheries 172,59 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,02 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 183,65 Milliarden KRW umgesetzt worden.

