Dong Won Fisheries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Dong Won Fisheries gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 695,34 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 389,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,74 Prozent auf 39,80 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 45,10 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at