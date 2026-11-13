Dong Won stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dong Won hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -35,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Dong Won ein EPS von -14,000 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 28,20 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,43 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at