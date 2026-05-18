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18.05.2026 06:31:29
Dong Won stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Dong Won präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -29,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Dong Won ein EPS von -96,000 KRW in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25,17 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 26,67 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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