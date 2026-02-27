|
Dong Won vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Dong Won lud am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 11,84 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -107,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,53 Prozent auf 21,81 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,67 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 175,760 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren -173,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Dong Won im vergangenen Geschäftsjahr 100,29 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dong Won 98,26 Milliarden KRW umsetzen können.
