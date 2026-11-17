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17.11.2026 06:31:28
Dong Yang Steel Pipe hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Dong Yang Steel Pipe äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 68,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -18,760 KRW je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Dong Yang Steel Pipe 81,10 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 71,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 47,21 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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