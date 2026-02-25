Dong Yang Steel Pipe veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Dong Yang Steel Pipe hat am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dong Yang Steel Pipe hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 20,09 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 16,08 KRW je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 89,07 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dong Yang Steel Pipe 66,85 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 29,860 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren -255,500 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 234,78 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 6,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Dong Yang Steel Pipe 250,30 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at