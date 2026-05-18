Dong Yang Steel Pipe: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dong Yang Steel Pipe hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Dong Yang Steel Pipe -14,290 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 67,03 Milliarden KRW – ein Plus von 53,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dong Yang Steel Pipe 43,66 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at