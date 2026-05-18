Dongbang Agro: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Dongbang Agro präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 1009,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dongbang Agro noch ein Gewinn pro Aktie von 1228,00 KRW in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dongbang Agro im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 104,40 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 104,06 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at