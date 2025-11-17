Dongbang Agro gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Dongbang Agro hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 299,00 KRW gegenüber -183,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 18,94 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,93 Milliarden KRW umgesetzt.

