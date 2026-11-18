Dongbang Agro hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 285,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dongbang Agro -299,000 KRW je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Dongbang Agro 19,79 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,94 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at