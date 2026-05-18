Dongbang Transport Logistics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Dongbang Transport Logistics gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 47,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 129,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 205,08 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 241,48 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at