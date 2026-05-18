|
18.05.2026 06:31:29
Dongbang Transport Logistics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Dongbang Transport Logistics gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 47,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 129,00 KRW je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 205,08 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 241,48 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!