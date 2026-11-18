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18.11.2026 06:31:28
Dongbang Transport Logistics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Dongbang Transport Logistics hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 36,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 87,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Dongbang Transport Logistics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 225,44 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 237,82 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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