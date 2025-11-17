Dongbang Transport Logistics präsentierte Quartalsergebnisse

Dongbang Transport Logistics hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 87,00 KRW gegenüber 27,00 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 237,82 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 10,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 215,82 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at