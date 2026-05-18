Dongbu: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Dongbu hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 700,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 739,00 KRW je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 434,56 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dongbu 416,20 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at