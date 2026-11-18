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18.11.2026 06:31:28
Dongbu: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Dongbu hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 117,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 514,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 568,43 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 405,53 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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