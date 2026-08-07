DONGBU HiTek: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DONGBU HiTek stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 2482,04 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DONGBU HiTek 1475,00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 414,45 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 337,41 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at