DONGBU HiTek legte Quartalsergebnis vor

DONGBU HiTek präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 655,98 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 2237,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 374,65 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 403,36 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at