DONGBU HiTek: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

DONGBU HiTek hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1999,86 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1132,00 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 374,63 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 25,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 297,38 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at