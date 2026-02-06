DONGBU HiTek: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

DONGBU HiTek lud am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 1337,40 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DONGBU HiTek 1219,00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 387,80 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 36,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 283,49 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 5840,44 KRW gegenüber 5520,00 KRW im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 1 397,23 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1 131,17 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 6373,00 KRW und einen Umsatz von 1 382,53 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

