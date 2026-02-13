|
Dongbu informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Dongbu gab am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 67,08 KRW gegenüber 48,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig wurden 192,15 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dongbu 176,95 Milliarden KRW umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 244,96 KRW beziffert, während im Vorjahr 486,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 643,46 Milliarden KRW, während im Vorjahr 587,44 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
