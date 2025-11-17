Dongbu Insurance gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dongbu Insurance hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5427,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Dongbu Insurance 7909,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Dongbu Insurance mit einem Umsatz von insgesamt 4 150,94 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5 099,74 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 18,60 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at