17.11.2025 06:31:29
Dongbu Insurance gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Dongbu Insurance hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5427,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Dongbu Insurance 7909,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Dongbu Insurance mit einem Umsatz von insgesamt 4 150,94 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5 099,74 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 18,60 Prozent verringert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
