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18.05.2026 06:31:29
Dongbu Insurance präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Dongbu Insurance hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 3753,00 KRW, nach 7175,00 KRW im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4 742,22 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3 798,59 Milliarden KRW.
Redaktion finanzen.at
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