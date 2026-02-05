Dongbu Insurance vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Dongbu Insurance lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1887,60 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dongbu Insurance ein EPS von 3087,00 KRW je Aktie vermeldet.

Dongbu Insurance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7 864,82 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 68,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4 657,52 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 25321,77 KRW, nach 30838,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23 056,14 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 18 377,72 Milliarden KRW im Vorjahr.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 24577,01 KRW und einen Umsatz von 1 056,83 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at