Dongbu Insurance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dongbu Insurance hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 6765,25 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dongbu Insurance noch ein Gewinn pro Aktie von 5427,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 7 175,06 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 72,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4 150,94 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at