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18.11.2026 06:31:28
Dongbu legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Dongbu hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 117,00 KRW, nach 514,00 KRW im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Dongbu im vergangenen Quartal 568,43 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dongbu 405,53 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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