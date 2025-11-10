|
10.11.2025 06:31:29
Dongbu präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Dongbu hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 132,39 KRW gegenüber 321,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 159,31 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dongbu einen Umsatz von 137,98 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
