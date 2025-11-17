|
Dongbu präsentierte Quartalsergebnisse
Dongbu präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 514,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren -204,000 KRW je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,55 Prozent auf 405,53 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 407,78 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
