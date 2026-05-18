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18.05.2026 06:31:29
Dongbu Securities gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Dongbu Securities lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS belief sich auf 675,00 KRW gegenüber 459,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 141,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf -69 656,0 Millionen KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 165,98 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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