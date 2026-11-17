Dongbu Securities lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 114,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 807,00 KRW erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dongbu Securities in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 217,54 Milliarden KRW im Vergleich zu 183,35 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at