Dongbu Securities stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dongbu Securities äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 960,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Dongbu Securities einen Gewinn von 539,00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 273,41 Milliarden KRW – ein Plus von 17,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dongbu Securities 232,04 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at