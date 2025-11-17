Dongbu Securities vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Dongbu Securities lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 807,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dongbu Securities noch ein Gewinn pro Aktie von 164,00 KRW in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Dongbu Securities mit einem Umsatz von insgesamt 183,35 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,20 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 28,04 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at