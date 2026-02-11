Dongbu Securities: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dongbu Securities hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 541,93 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dongbu Securities 172,00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 589,76 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 379,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 122,87 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2248,93 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1233,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Dongbu Securities im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 193,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 921,99 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 655,80 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at