Dongbu: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Dongbu hat am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2034,41 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dongbu ein EPS von -948,000 KRW je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Dongbu 523,71 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 416,30 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3048,40 KRW. Im Vorjahr hatte Dongbu -4590,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Dongbu 1 758,63 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1 688,37 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at