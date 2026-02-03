03.02.2026 06:31:28

Dongbu: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Dongbu hat am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2034,41 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dongbu ein EPS von -948,000 KRW je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Dongbu 523,71 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 416,30 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3048,40 KRW. Im Vorjahr hatte Dongbu -4590,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Dongbu 1 758,63 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1 688,37 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen sehr stark
Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen