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04.11.2026 06:31:28
DongBu Steel gewährte Anlegern Blick in die Bücher
DongBu Steel hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 230,86 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DongBu Steel ein EPS von 155,00 KRW je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1 000,90 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 830,58 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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