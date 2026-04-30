DongBu Steel präsentierte Quartalsergebnisse

DongBu Steel hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 450,72 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 479,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 805,30 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 0,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 812,57 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at