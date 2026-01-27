27.01.2026 06:31:28

DongBu Steel: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

DongBu Steel präsentierte am 26.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 319,61 KRW. Im Vorjahresviertel hatte DongBu Steel 458,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 745,22 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DongBu Steel 789,07 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1348,62 KRW. Im Vorjahr hatte DongBu Steel 1338,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 3 193,44 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 3,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem DongBu Steel 3 300,98 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 1411,00 KRW je Aktie sowie einen Umsatz von 3 171,30 Milliarden KRW ausgegeben.

